Виноград и вино в Священном Писании: вино и гостеприимство (часть III)

Во многих местах Священного Писания мы видим, что прием гостей всегда сопровождался угощением последних, вином. Когда Саул был возмущаем лукавым духом, то послал вестников к Иессею, чтобы тот прислал к нему сына своего Давида, поскольку, как известно, Давид хорошо играл на гуслях и отраднее и лучше становилось Саулу, и злой дух отступал от него. Иессей присылает с Давидом, одного козленка и мех с вином (1 Царств 16:20). Авигея принимает двести хлебов, два меха с вином и другие блага, дабы услужить Давиду и показать что не согласна со своим мужем Навалом. Как известно, Господь наказывает Навала и Авигея становиться женой Давида (1 Царств 25:18).

Вино, жертвенные возлияния и пиры.

Пиры и то, что мы о них знаем из греческой древности, а также из обрядов израильского народа, были возможностью для встреч, духовных бесед и обмена идей, и имевшие в своей основе, узаконенное традицией, винопитие.

Жертвенные возлияния – это приношение жидкого вещества, одному или многим божествам или духам предков. Возлияния совершались на пирах, праздниках и главным образом в религиозных действах. Возлияния проходили также во время подписания договоров и перемирия, поскольку во время переговоров совершались возлияния божествам. Веществом для возлияния служило, чаще всего вино, а также молоко и мед. Во время возлияний пелись гимны и возносились молитвы божествам.

В ветхозаветной книге «Исход», Бог повелевает, в ежедневных жертвах, «приносить одного агнца поутру, а другого агнца вечером, и десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина битого елея, а для возлияния четверть гина вина, для одного агнца» (29:39-41).

Также Симон, сын Онни (Премудрость Сираха 50:17), когда простирал руку свою к жертвенной чаше, лил в нее из винограда кровь и выливал ее к подножию жертвенника в воню благоухания Вышнему Всецарю.

В Притчах Соломоновых (3:9-10) написано: «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином».

Во время жертвоприношений, помимо хлеба, муки и тельца, использовался мех вина (1 Царств 1:24).

Воздержание от вина богоизбранными людьми:

Господь, обращаясь к Аарону, говорит ему: «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, или приступаете к жертвеннику, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши» (Левит 10, 8-9).

Богоизбранные люди воздерживались от вина. Бог, обращаясь к Моисею, говорит: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: если мужчина или женщина решится дать обет назорейства, чтобы посвятить себя в назореи Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка, и не должен употреблять ни уксусу из вина, ни уксусу из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить, и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод» (Числа 6:1-3).

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