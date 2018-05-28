Афонский старец Неофит Караманлис – монах, который молился на Святой Горе 88 лет

На южной стороне скита Кавсокаливия, находится калива (хижина) святого Георгия с часовней в честь святого и его прекрасной иконой, которая, как говорят, была привезена когда-то с Востока.

В этой каливе, в начале позапрошлого века, жил старец Авксентий. Имел он только один глиняный горшок, в котором варил траву, собранную на скалах, что была его единственной пищей. Иногда ел он и хлеб, но не более того. Прожил он в скиту около 60-ти лет. К этому старцу пришел и остался на послушании позже известный духовник, отец Неофит Караманлис.

Отец Неофит родом был из Каппадокии (отсюда и прозвище Караманлис). После того, как стал он монахом, вынужден был с другими отцами ненадолго покинуть скит, ставший турецким форпостом, а затем вновь вернулся в сопровождении несколько отцов, в том числе и монаха Георгия, позже знаменитого аскета Хатзигеоргия.

Поскольку возле отца Неофита собралось много монахов, и небольшая калива в Кавсокаливии их не вмещала, перешли они в Керасью, и поначалу поселились в каливе святых Апостолов, а затем, после ремонта, в каливе святых Димитрия и Мины, которая использовалась Великой Лаврой в качестве виноградника. Место там было спокойное и подходящее для размышлений и молитвы. Их жизнь: пища, сон, одежда, напоминала о героических подвижниках древних времен. Не только яиц и рыбы, но и растительного масла не знавала их трапеза. Их устав предполагал полное воздержание от масла даже в Масленицу, Рождество и Пасху. Пасхальными яйцами у них был отваренный картофель, покрашенный в красный цвет.

Жили они без какого-либо снисхождения к себе. Через несколько лет отец Неофит оставил старца Хатзигеоргия старшим в каливе и, около 1848 года, поселился в симонопетрской келии святого Николая в Карье, с тем, чтобы помогать паломникам и окормлять большое количество душ, приходящих к нему отдохнуть и исповедаться.

Отец Неофит, будучи еще маленьким ребенком, в Каппадокии, слушал рассказы о Святой Горе и с детской простотой считал, что отшельники монахи едят только тогда, когда услышат звон, исходящий с неба. Поэтому решил подражать им. Дожидался, когда услышит звон, призывающий на вечернюю службу, и тогда только садился есть. Этому правилу он следовал до 18 лет, когда пришел на Святую гору и стал монахом.

За 40 дней до своей смерти предвидел он этот день. Сначала прочитал Евангелие и Псалтырь. Потом выкопал себе могилу, причастился Святых Таин, благословил своих послушников, соорудил крест и в мире отдал свою душу Господу. Преставился он в 1860 году, в возрасте 106 лет, из которых 88 прожил на Афоне.

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Перевод с греческого БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".