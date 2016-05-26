Афонский монахологион: мудрый старец Дионисий Микрайаннанитис (04.12.1930 – 26 мая 1998)

Феодосий Ксестэрнос родился в городе Лаврио (Аттика) 12 апреля 1930 года.

Рано потеряв отца, воспитывался благочестивой матерью и ближайшими родственниками. В 1946 году он пришел в каливу Успения Пресвятой Богородицы, возле скита Малой Анны, на послушание к почтенному старцу Авимелеху († 1965). В иночестве получил имя Хризостом, а в великой схиме - Дионисий.

В 1953 году отец Дионисий был рукоположен в сан диакона, а в 1959 году в сан пресвитера.

Отличился он, как опытный духовник для многих монахов и мирян. Тысячи душ нашли у него утешение. Свидетельством его мудрости, снисходительности и любви, стало большое количество его духовных чад.

Испытал старец, за свою монашескую жизнь, множество болезней и искушений. В 1998 году 26 мая он скончался после длительной госпитализации. На погребение пришло много людей, чтобы помолиться за его благословенную душу и провести в его последний путь.

По материалам agioritikesmnimes.blogspot.gr

Перевод с греческого - БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".