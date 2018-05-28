Афонский монахологион: трудолюбивый старец Александр Веланидйотис (1914 - 26 мая, 1966)

В миру Панайотис Феофилопулос, родился в 1914 году, в селе Арфара в окрестностях города Каламаты, откуда происходили родом многие святогорские отцы из благочестивых и многодетных семей. Некоторое время он работал пекарем. Несмотря на то, что окончил он только начальную школу, благодаря самообразованию, ему удалось приобрести множество знаний и общаться на равных с образованными людьми. Еще в молодости пришел он на Святую Гору, где был пострижен в иночество и подвизался многие годы.

После возвращения на родину в 1946 году, принял великую схиму в монастыре в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (Веланидиас). В 1947 году был рукоположен в диакона и пресвитера митрополитом Мессинийским Хрисостомом (Даскалаки).

Благодаря своему смирению, благочестию, честности и доброте, был поставлен игуменом монастыря «Живоносный Источник» (1947 – 1966).

После бомбардировки монастыря немцами в 1943 году, предпринял сверхчеловеческие усилия по восстановлению разрушенного монастыря.

Множество людей приходили из окрестных деревень в монастырь, чтобы исповедаться и получить утешение у доброго старца. Был он также известен своим бескорыстием, что делало его особо почитаемым в народе.

Упокоился отец Александр ранним утром 26 мая 1966 года, когда собирался в часовню святого Фанурия для совершения Божественной литургии. Кончина его опечалила многих, и на отпевание собралось множество народу. Погребен был старец на кладбище монастыря, для которого много трудился и так любил.

Те, кто писал о нем, рассказывают нам о его безмерном трудолюбии и глубоком благочестии. Имел старец необыкновенное рвение к труду, что делало его всеми уважаемым. Пишут, что был он неутомимым духовным работником, праведной душой. Несмотря на то, что жил тихо и с примерным смирением, был широко известен. Отличался целостностью своего характера и честностью жизни.

Мы с ним не были знакомы, но надеемся, что тот, кто написал следующие строки, не погрешил против истины: «Вашими редкими добродетелями, любовью к своему священному сану, Вашим пониманием своей духовной ответственности и главным образом отсутствием лицемерия и низменных стремлений, Вам удалось заслужить огромную благодарность всего общества, и привлечь огромные потоки благочестивых паломников в монастырь, в котором Вы служили в качестве достойного настоятеля до последнего своего издыхания...»

По материалам agioritikesmnimes.blogspot.gr

Перевод с греческого - БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".