Афонский монахологион: радушный старец Гавриил - друг Архангелов (1818 - 25 мая, 1911)

Преподобный старец Гавриил со Святой Горы Афон - в миру Георгий Гамврелис - родился в деревне Агиос Георгиос в 1818 году.

Его отец ушел на Афон и стал монахом под именем Иоасаф в иверской келье святой Анны близ скита Кариес. Следуя примеру отца, Георгий посвятил себя монашеству и был пострижен с именем Гавриил.

Монах Гавриил заботился о деревенских церквях, о школе, которую поддерживал на пожертвования. Он снискал славу жертвователя и радушного старца. Двери его сердца и ворота монастыря, были открыты для всех и всегда. Старец Гавриил был истинный человек Божий, истинный Его раб, духовный священник.

Его горячая вера, истинное благочестие, евангельская кротость и благочестивая молитва трогали сердца смиренных паломников и открывали им небеса, изливающие Божественную милость и утешение.

Любовь народа к старцу иногда граничила с поклонением. Для всех блаженный старец был любящим отцом, просветленным учителем, опытным врачом, заступником.

Старец Гавриил был просителем к Богу и другом Архангелов. Сутками он молился Архангелу Михаилу и Архистратигу Гавриилу, прося перед Богом за тех, кто был серьезно болен душевно или физически. Архангелы прислушивались к его мольбам и помогали нуждающимся. Верующие сравнивали старца с Архангелом Михаилом, чей образ был в монастырском храме. Епитрахиль старца исцеляла больных.

Старец отличался кротостью, миролюбием и благочестивым духом. Говорят, что он имел дар прозорливости. В 1905 году он постригся в великую схиму и получил имя Михаил. Он сохранил ясность и чистоту духа до последних своих дней.

Он упокоился в Господе 25 мая 1911 года. Как ни странно, несмотря на весну, в тот день был сильный снегопад. Снег доходил до полуметра. Все было белым, как и душа блаженного старца. Его похоронили рядом с монастырским храмом.

Сейчас братия поместила все останки в склеп. Среди них и мощи старца. Иногда тонкое благоухание наполняет это святое место. Кажется, старец объявляет о своем благословенном присутствии. На монастырском архондарике висит картина с ликом почтенного старца.

По материалам pemptousia.gr

Перевод с греческого БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".