Архондаричий: кто он и что делает на Святой Горе Афон?

Архондаричий – послушник, отвечающий за поселение паломников в архондарик, дословно в гостеприимницу.

Велика добродетель страннолюбия в священных обителях Святой Горы. Трудно послушание архондаричего. Это двадцатичетырёхчасовое бодрствование и бесконечные вереницы паломников и посетителей. Часто не помнит он, что он молящийся монах, поскольку даже в храме не оставляет он своих обязанностей камергера и кравчего.

Как ему не хмуриться на Литии или не засыпать на ночной службе после стирки скатертей и мытья чайников и тысячи тарелок? И все это он делает с охотой, радостью, благодарностью и без лицеприятия. И конечно со знанием и уверенностью того, что многие из гостей, как только выйдут из архондарика за пределы монастыря: малодушные, холодные, с каменным сердцем и нечувствием ко всем богатствам или скудости, которыми они пользовались, прикоснулись и видели. Не воспользуются они похвальной речью, но едкой и горькой в адрес монахов и монашества в целом, и в этом беда нашего Афона. Бог да простит их и помилует.

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Перевод с греческого БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".