Будни монастыря Дохиар в объективе архиепископа УПЦ

Наместник столичного Ионинского монастыря архиепископ Иона (Черапанов) на своей странице в Фейсбук делится фотографиями, снятыми на Афоне в обители Дохиар.

«Сегодня (6 декабря – ред.) именины у нового игумена Дохиара, отца Амфилохия. Ничего особенного. Обычная литургия, обычная трапеза, после которой братия собрались в керастико- комнате для бесед и угощения. Поговорили, пошутили, спели многолетие и разошлись на работы...», - написал архиепископ.

Ранее владыка Иона сообщал, что отца Амфилохия избрали новым игуменом. Он сделал репост публикации группы «Пријатељи манастира Хиландара» (друзья монастыря Хиландар).

«И я там был на всенощном, познакомился с сербским епископом Стефаном, викарием Патриарха, ответственным за строительство собора св. Саввы в Белграде. Получил приглашение в гости. А рано утром поехал в Дохиар на выборы игумена», - отметил владыка.

Архиепископ Иона опубликовал фото нового игумена с подписью: «Старое фото нового игумена Дохиара, отца Амфилохия. Он родился в 1961 году, духовное чадо старца Григория с 13 лет. В нынешнем братстве Дохиара с самого начала, с 1980 года».

Совместное фото он подписал: «На прощанье - фото с игуменом. Что скажешь... Земное и небесное».

Во время паломничества архиепископ посетил также башню в Дохиаре и опубликовал фотографии с видом на монастырь, который из нее открывается.

Один из паломников сфотографировал владыку Иону. «Закулисье моих афонских репортажей. Фото: Михаил Шикута», - написал архиепископ.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».