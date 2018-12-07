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10 книг об Афоне, которые изменят представление о Святой Горе

13:21, 07 декабря 2018
Афон
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"Каждый раз, прежде чем я отправляюсь на паломничество на Святую Гору, я иду в свой любимый книжный магазин господина Дросиноса в Уранополисе, который был основан в 1974 году. Господинн Дросинос и его сотрудники очень терпеливы, и большую часть времени, когда я отправляюсь туда, они знают, как удивить меня новым изданием книг об Афоне.

В этом году я увидел новую книгу об афонских винах, но, к моему сожалению, книга в магазине была на греческом языке. Сотрудники попросили меня вернуться позже в тот же день, потому что они были уверены, что книга была также опубликована на английском языке. И они были правы, они нашли для меня английскую версию», - написал блогер.

Книга указана в списке под номером один.

1. «Вина Горы Афон - история виноделия на Святой Горе», Елены Кефалопулу, (“Mount Athos Wine – The history of Winemaking in The Holy Mountain” by Eleni Kefalopoulou), изданная в августе. Книга состоит 189 страниц, и блогер купил ее за € 35,00.

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2. «Каменные мосты на Афоне», Стелоса Музакиса (“Stonebridges and bridges on Mount Athos” by Stelios Mouzakis). Книга была опубликована в этом году, только на греческом языке. У нее 154 страницы, ее стоимость - € 17,00.

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3. «Туманы на Горе Афон» Уильяма Капитан (William Capitan – “Mists on Mt. Athos”). Это роман, опубликованный в марте 2018 года.

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4. «Благодать забыть» Джеффри Уинтропа Янга, («The Grace of Forgetting», Geoffrey Winthrop Young). Книга 1914-1918 годов, опубликована в 1953 году, 352 страницы. Это издание о путешествиях автора после Первой мировой войны. Он также посещал Афон.

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5. Альбом «Leykoma tou Agiou Orous Athos» Этьена Келлиота (Etienne Kelliotes).

6. «Валентин, Монахи Горы Афон», 1960.

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7. У. Папель Хамсер - «Балканы на велосипеде» (W. Papel Hamsher – “The Balkans by bicycle”), 1937 год. Автор ездил на велосипеде из Вены - вАфон - в Стамбул.

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8. Бенц Эрнст: «Patriarch und Einsiedler – Der tausendjährige Athos und die Zukunft der Ostkirche». Книга на немецком, издана в Кёльне, в 1964 году.

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9. Такис Тлоупас: «Фотографический маршрут на Афоне, 1969 год» (Takis Tloupas: “A Photographic Itinerary On Mount Athos, 1969”). Издание также вышло в свет в 2001 году.

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10. Робин Амис, «Взгляды с Горы Афон» (Robin Amis – Views from Mount Athos), 2014.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».

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