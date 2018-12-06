Записки паломников: богослужение в Дохиаре

Игумен Валериан (Головченко), настоятель храма в честь святых новомучеников и исповедников на Лукьяновском кладбище Киева рассказал о своем паломничестве на Святую Гору.

«Разместился в монастырской гостинице, немного передохнул и к 17.00 отправился в соборный храм на вечерню. Вечерня - служба не длинная. Сразу за ней - трапеза. После трапезы служится повечерие с чтением акафиста перед святыней монастыря - иконой Пресвятой Богородицы «Скоропослушница». Где-то между 19 и 20 часами служба закончилась. Братия разошлась по кельям. Кто отдыхать, кто продолжать молиться», - отметил он.

Игумен поделился своими мыслями во время паломничества.

«Признаться по правде, даже в этот первый вечер я сохранял некий скептицизм. Зачем я здесь? Да - хорошо, спокойно, благодатно. Оставалось лишь довериться Богу, молиться и надеяться, что Ему лучше известен ответ на этот вопрос. Чудеса порой совсем не такие, как мы ожидаем. Пришёл в «свою» комнату. Меня премудро поселили одного - паломников после престольного праздника было мало и остальные кровати пустовали. Значит, высплюсь без тычков в бок «не храпи!»... Ещё до звона моего будильника в телефоне меня разбудил будильник монастырский - то приближающийся, то удаляющийся звук деревянного била, зовущий братию на службу. Благо до храма рукой подать», - рассказал отец Валериан.

Также он расказал как справлялся с незнанием греческого языка.

«В 03.00 на полунощницу. Удивительно, но греческие слова молитв уже не кажутся столь непонятными. Фрагментарно вспоминаешь славянский текст, встаёшь на «Трисвятом по Отче наш»... Когда не можешь вспомнить молитв и псалмов, просто творишь по чёткам молитву Иисусову. В храме полумрак, на дворе глубокая ночь, но спать совершенно не хочется. Служба проходит на одном дыхании. Протодиакон говорит ектении на греческом. На греческом поют и трое певцов-монахов.

Нет никаких «языковых барьеров» - служба ведь одна и та же. Разве что от древних монастырских распевов Афона веет дыханием вечности. Но может быть, это лишь «дыхание» моей собственной впечатлительности. Я не знаю...

К началу литургии вся братия уже переместилась в притвор. В данном случае - это тот самый переход в трапезную, по правую сторону которого находится часовня с чудотворной иконой Божией Матери «Скоропослушница», а по левую — маленькая церковь в её честь. По окончании литургии - братская трапеза. Всё вкусно, просто и сытно», - отметил игумен Валериан.

По материалам «Отрок.ua».

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».