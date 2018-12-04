В Дохиаре избрали нового игумена (фото, видео)

В день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря, в афонском монастыре Дохиар избрали нового игумена.

Как сообщает наместник столичного Ионинского монастыря архиепископ Иона (Черапанов) на своей странице в Фейсбук, им стал отец Амфилохий.

«Игумен Дохиарский Амфилохий. Аксиос!», - подписал фото архиепископ Иона.

Наместник Ионинского монастыря сейчас находится на Святой Горе.

Также он опубликовал фотографию братии в ожидании официального оглашения результатов выборов. «Третий слева - избранный отец Амфилохий», - объяснил владыка.

«Отец Гавриил, как старший в монастыре, оглашает единогласные результаты выборов. Посмотрите на последнее фото... Какой трогательный новый игумен!», - отметил архиепископ.

Новоизбранному игумену Дохиара вручили посох.

«Старшая братия монастыря вручает игуменский посох новоизбранному игумену. После этого ведёт к игуменскому трону, ставит на первую ступеньку и подходит поздравлять. Все остальные регалии - крест, мантия, посох вручаются после интронизации.

Вручение посоха. Аксиос! Как говорила одна моя знакомая - смотришь и спасаешься...», - написал владыка.

В своей первой речи в качестве игумена, отец Амфилохий попросил молитв.

Как сообщалось, прежний игумен монастыря Дохиар архимандрит Григорий (Зумис) умер 22 октября на 77-м году жизни.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".