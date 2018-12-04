Афон в декабре: фотовзгляд архиепископа Ионы

Глава Синодального молодежного отдела Украинской Православной Церкви архиепископ Иона (Черепанов) пребывает на Святой Горе и делится фотографиями на своей странице в Фейсбук.

Владыка Иона отметил, что поездка была организована БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», «который уже не первый раз помогает посетить Святую Гору тем клирикам, которые бы сами туда не смогли бы попасть...».

Архиепископ посетил афонский монастырь Иверон.

«При входе в Ивирон меня всегда поражают огромные «эти глаза напротив»», - подписал он фотографию входа в монастырь.

Владыка рассказал о чем он молится во время текущей поездки.

«Афон прекрасен всегда! Арсана (пристань) Иверона. Просил Богородицу о мире для Украины и Украинской Церкви...», - написал архиепископ.

Наместник столичного Ионинского монастыря также побывал в Ватопеде и Ильинском скиту.

«Третий день зимы...Ватопед. Храм при гостинице в Ватопеде.

Трогательная картинка в Ватопеде.

После службы в храме остались два полицейских и со священником, тихонечко и благоговейно поют канон Богородице перед Её иконой «Всецарица»», - рассказал владыка.

Архиепископ Иона также написал, что «в Ильинском скиту у чтимых икон Тихвинской и Илии Пророка висит много наград царской России. Очевидно, приношения насельников скита, которых забросила сюда революция...».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".