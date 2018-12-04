Святые Афона, день памяти которых отмечают в декабре
Афонские святые, день памяти которых отмечают в декабре (по новому стилю).
1 декабря – Перенесение мощей священномученика Козьмы Прота;
4 декабря – Панигир монастыря Хиландар – введение во храм Пресвятой Богородицы;
5 декабря – Калиста II Ксанфопулу, Патриарха Константинопольского;
8 декабря – Святого Алипия столпника, панигир монастырь Кутлумуш;
13 декабря – Святого апостола Андрея Первозванного, панигир Андреевского скита в Карее; 16 декабря – Преподобного Косьмы Агиананита;
18 декабря – Преподобных Нектария и Филофея Карейских; Косьмы Прота и преподобных Карейских;
19 декабря – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца, панигир монастырей Ставроникита, Григориат;
20 декабря – Преподобного Григория, ктитора Святого монастыря Григориат;
24 декабря – Леонтия Монемвасийского.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".