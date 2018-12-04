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Святые Афона, день памяти которых отмечают в декабре

12:01, 04 декабря 2018
Афон
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1 декабря – Перенесение мощей священномученика Козьмы Прота;

4 декабря – Панигир монастыря Хиландар – введение во храм Пресвятой Богородицы;

5 декабря – Калиста II Ксанфопулу, Патриарха Константинопольского;

8 декабря – Святого Алипия столпника, панигир монастырь Кутлумуш;

13 декабря – Святого апостола Андрея Первозванного, панигир Андреевского скита в Карее; 16 декабря – Преподобного Косьмы Агиананита;

18 декабря – Преподобных Нектария и Филофея Карейских; Косьмы Прота и преподобных Карейских;

19 декабря – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца, панигир монастырей Ставроникита, Григориат;

20 декабря – Преподобного Григория, ктитора Святого монастыря Григориат;

24 декабря – Леонтия Монемвасийского.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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