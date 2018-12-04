Православные сегодня отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы

Православные 4 декабря отмечают двунадесятый праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Как сообщает «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», согласно преданию, родители Божией Матери, святые праведные Иоаким и Анна до старости были бездетны.

Они дали обет Господу, что, если у них родится ребенок, то они отдадут его на служение Господу. Они сдержали свое обещание, когда Деве Марии исполнилось три года. Ее одели в нарядную одежду и с зажженными свечами в руках, под пение, привели в Иерусалимский храм.

В храме Девочку встретили священники во главе с первосвященником. Чтобы зайти в храм нужно было подняться по 15 ступенькам. Это было сложно сделать для трехлетнего ребенка, однако Пресвятая Дева быстро поднялась наверх. Затем первосвященник, по внушению Божиему, ввел Ее во Святая святых – священное место в иудейском храме, куда только один раз в год входил первосвященник. Все присутствовавшие очень этому удивились.

Дева Мария до 15 лет жила при храме, изучала Священное Писание, занималась рукоделием, молилась.

Этот праздник начали официально отмечать в VIII веке. Первая икона "Введение во храм Пресвятой Богородицы", сохранившаяся до нашего времени, датирована IX веком.

В этот день афонский монастырь Хиландар отмечает панигир. Праздник отмечается во время Рождественского поста и согласно церковному уставу в этот день разрешается есть рыбу.

На вечернем богослужении Введения во всех православных храмах впервые начинают звучать слова из Рождественского канона, который написал знаменитый византийский гимнограф Косма Маюмский. Канон начинается с радостного восклицания «Христос раждается, славите, Христос с небес, срящите [то есть встречайте]». Эти слова напоминают верующим о том, чему посвящен Рождественский пост.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".