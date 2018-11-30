В Дохиаре издали буклет о жизни старца Григория (Зумиса)

В афонской обители Дохиар издали буклет с жизнеописанием архимандрита Григория (Зумиса) на русском языке.

1 декабря исполняется 40 дней со дня его смерти, сообщил наместник столичного Ионинского монастыря архиепископ Иона (Черепанов) на своей странице в Фейсбук.

Владыка Иона также опубликовал биографию старца, изложенную в буклете. Текст приведен ниже.

«Родился на острове Парос в 1942 году от благочестивых родителей крестьян: Христоса Зумиса и Екатерины, урожденной Франку. С детства учился у старцев обители Лонговартской и у своих теток монахинь Парфении и Анастасии.

В 1955 году поступил в церковную школу Патмиаду, которую закончил в 1960. Изучал богословие в университетах Салоник и Афин. На Патмосе с самого начала привязался к преподобному старцу Амфилохию Макрису. Верным учеником и послушником которого являлся до конца своей жизни. Достаточное время проживал как пустынник и исихаст на кафисме святого Иосифа Обручника, которую создал старец Амфилохий.

В 1969 году был пострижен в монахи на Куваре руками старца Амфилохия и был рукоположен в дьяконы митрополитом Родосским Спиридоном. После успения преподобного Амфилохия (1970 г.) по причинам, не зависящим от его желания, удалился с кафисмы Кувара и утвердился с тремя братьями как игумен обители Миртья в Этолоакарнании (1971 г.). В этот год он принял великий ангельский Образ (великую схиму) от рук преподобного Филофея Зервакоса и был рукоположен во пресвитеры митрополитом Этолоакарнанийским Феоклитом. Разрушенную обитель Миртья восстановил сколько было возможно и сделал ее центром благоговения многочисленных верующих региона.

В 1973 году с первым седмичисленным братством утверждается как игумен в славной обители Пруссо в Эвритании. Эту сожженную немцами обитель он восстановил из праха, как и видно до сего дня.

В 1980 году с двенадцатью братьями переезжает в обитель Дохиарскую и воссоздает ее. 15 сентября 1980 года в возрасте 38 лет в присутствии всего Священного Кинота интронизируется в первого игумена. Ей (обители – ред.) посвятил оставшуюся половину земной жизни (38 лет). Обитель практически пустовала, была разорена бедностью, большинство келий были не жилыми, отсутствовали бытовые принадлежности. […]

В 1992 геронда начал возведение метоха (подворье Дохиара) – женскую обитель Пресвятой Богородицы "Теоскепастос" (Божественный Покров) в деревне Сохо Лангада, в которой поселил монахинь, своих духовных чад.

Сегодня эта великая обитель является украшением региона. Телесные немощи, которые сопровождали его с молодости, в последний год ухудшили его пошатнувшееся здоровье. За несколько дней до отшествия старец попросил вернуться из метоха, где он находился, в монастырь, чтобы оставить свое последнее дыхание в своей любимой келье рядом со своими духовными чадами. Сознавая предстоящий конец, геронда прощался со всеми, кто был рядом. Попросил спеть канон молебный Скоропослушнице, который всем сердцем много лет громогласно пел сам.

Совершилось соборование, геронда причастился Пречистых Тайн и тихо, и преподобно предал свой дух в руки Богу 9 октября 2018 года, прожив 76 лет. Как духовное завещание оставил две изданные книги и много других опубликованных и неопубликованных текстов. Вечная ему память. Его молитвы да пребудут с нами», - написано в буклете.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".