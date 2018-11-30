Современный афонский старец – о том, что значит полностью полагаться на Бога

Современный афонский Даниил Катунакский рассказал, что такое промысел Божий и какую роль он играет в жизни каждого человека.

«Мы оказываемся в промысле Божием. Мы входим в него. Промысел Божий как бы воспринимает нас в себя, начинает носить нас в нашей жизни, как в руке. Начинает заботиться обо всем, даже о самых мелочах. И тогда-то у нас возникает подлинная вера в Бога», - сказал старец.

Отец Даниил процитировал слова из Псалтири и объяснил, что они означают.

«Как говорится в псалме: «Возверзи на Господа печаль твою, и Той тя препитает» (Пс. 54:23). Это значит: «Господи, я полностью предаюсь в Твои руки, в Твою благую десницу полагаю свою жизнь». Если это происходит, и мы все-таки сможем придать всего себя Божией деснице, то жизнь совершенно меняется. Дальше можно ни о чем не заботиться. Промысел Божий такого человека уже никогда не оставляет», - рассказал афонит.

Афонский старец отметил, что нужно делать, чтобы промысел Божий не оставлял человека.

«Нам нужно полюбить всех людей и все творение. Любить все, даже животных, потому что промысел Божий печется не только о людях, а вообще, обо всех живых существах. А мы должны иметь любовь и быть благодарными», - сказал отец Даниил.

Материал подготовлен по видео «Афон. Старец Даниил Катунакский. Что такое любовь? (Животные заставляют людей устыдиться)», опубликованном на информационном портале Святой Горы в Ютуб.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".