Афонский старец Даниил: кто не любит – ничего не получит в жизни

На информационном портале Святой Горы в Ютуб опубликовано новое видео «Афон. Старец Даниил Катунакский. Что такое любовь? (Животные заставляют людей устыдиться)».

Современный афонский старец рассказал, почему послушание настолько важно в деле спасения.

«Детки мои, вот что я хочу вам сказать. Сам мир так устроен, что каждый человек должен кому-то подчиняться, как Господь наш Иисус Христос. Он был послушен Отцу до крестной смерти и ради нас пошел на крест. Так и мы должны оказывать послушание. Это относится и к вам, и к родителям, которые вне Афона со своими детьми. Дети обязательно должны слушаться родителей, их советов. Здесь мы имеем старцев, игуменов, которым оказываем послушание. Без послушания жить совершенно невозможно. Итак, вот, что я хочу сказать: если детки меня слушают, то я скажу «дети должны подчиняться своим родителям».

Дети должны любить своих родителей и почитать их, а если этого нет, то и в жизни ничего не получится. Тогда они и Бога не смогут любить. Потому-то нам и нужно любить и родителей, и ближних, всех людей вокруг нас. Чтобы между вами не возникало вообще никаких столкновений», - сказал старец Даниил.

Афонит рассказал, кого не принимает и не слышит Бог.

«Однажды один аскет сказал: «Если мы имеем хоть даже след злопамятности…». Не то что говорить любить всех, а даже если есть «след злопамятности». Дети мои, не принимает нас тогда Бог. Потому что своим сердцем мы противостоим Богу. Ведь мы не любим, а Бог есть Любовь. Кто не любит – ничего не получит в жизни», - рассказал он.

Старец добавил, что «нам нужно любить очень сильно ближнего. Потому что именно любя его, мы любим Бога. Если мы любим Бога, то в нашей жизни не будет вообще никакой нужды. Бог все нам даст».

Авторы фильма рассказали о старце Данииле.

«Афонский старец Даниил Катунакский - это старец-простец. Отец Даниил уже более 60-ти лет живет на Афоне. Сначала он жил в Великой Лавре, потом в братстве Ефрема Катунакского. А сейчас стал его преемником. В лексиконе старца много древнегреческих слов, потому что он учился по богослужебным книгам», - говорится в описании фильма.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".