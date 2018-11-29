Афонские истории: об умных мулах, которые пришли хоронить своего любимого монаха

Афонский старец Даниил Катунакский в фильме «Афон. Старец Даниил Катунакский. Что такое любовь? (Животные заставляют людей устыдиться)» рассказал удивительную историю из жизни афонских монахов, которая произошла в 60-х годах прошлого века.

«Я хочу вам рассказать один случай. Много-много лет назад у всех монастырей было большое количество мулов. Тогда еще не было машин, и все грузы возили на мулах. У нас в Великой Лавре было 40 мулов. А тот старчик, который за ними следил, он их очень-очень любил, от всей души. Он даже свою келейку имел прямо в там, где был загон с мулами, и просто жил в этой муларне и заботился, ухаживал за ними. Старец утром приходил к ним, кормил, потом выводил пастись на поле, а вечером возвращал обратно в загон и кормил», - рассказал афонит.

Однажды старец заболел и не пришел в загон к мулам.

«Они поняли, что с их хозяином что-то случилось. Животные такие вещи чувствуют. Загон был открыт, но в этот день они не пошли пастись на луг, они ходили кругами из одного конца загона в другой и ждали своего любимого хозяина. Прошло некоторое время, и они почувствовали, что он умер. Животные такие вещи знают, они чувствуют. Тогда все они собрались у главного входа в Лавру и стали ждать его тело, когда его вынесут из монастыря. Мы тем временем выкопали ему могилу, и понесли его гроб из Лавры в Киметириум, где есть храм и небольшой дворик, где хоронят монахов. Это совсем недалеко, и мулы издали тоже последовали за нами. Когда мы отпевали его, мулы собрались и стояли вдали», - отметил он.

Старец продолжил, что «когда отпевание закончилось, все стали расходиться, а мы стали смотреть, что же будут делать мулы. Все видели, что они понимали, что хоронят их хозяина. Мулы стояли вдалеке, и когда люди ушли, то мулы стали подходить ко гробу по одному, прямо заходили в ограду, а мы просто затаили дыхание, с удивлением смотря, что же они будут делать. Мулы подходили к могиле их хозяина, останавливались и стучали копытом «клац-клац» и они плакали… слезы текли у них. Понимаете, насколько животные понимают, что происходит! После этого, когда они все подошли и простились с ним, все мулы вернулись в свой загон, и много дней были печальны. Они понимали, что того, кто их любил, кого они любили, его больше нет», - рассказал старец.

Отец Даниил подчеркнул, «как всеведущий Бог просвещает даже животных. Как велика любовь Божия к нам».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".