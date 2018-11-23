Афонский встречи: беседа с монахом, который сидел внутри бочки (фото)

Паломник Антон Овсяников на своей странице в Фейсбук продолжает делиться личными воспоминаниями о посещении Святой Горы, которое он совершил этой осенью.

«Надо было мне повидать одного старого знакомого из монастыря Ставроникита. Не сильно надеялся его увидеть, но встреча, слава Богу, состоялась. Причём, самым неожиданным образом... Оказалось, что отец N. сидел внутри огромной (на 20 тонн) бочки и ремонтировал ее. Зрелище ещё то! У меня улыбка до ушей, говорю ему: «Вы сейчас как Диоген прямо! А я - как Александр Македонский!». Он оценил это», - написал Антон Овсяников.

Паломник объяснил, с кем он сравнил монаха.

«Для тех, кто не помнит или не знает. Александр был наслышан о великом философе, который жил в бочке. Как-то подошёл к нему и говорит: «Я могу исполнить любое твоё желание» - «Не загораживай мне солнце».

Сам отец N. такого необыкновенного вида - что-то среднее между Эзопом и Серафимом Саровским. Дивный муж...», - отметил он.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".