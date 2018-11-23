В Кропивницком православные встретили икону Богородицы, которая была написана на Афоне в XIX веке (видео)

В Кропивницкий в храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы 22 ноября прибыла икона, написанная на Святой Горе Афон во второй половине XIX века.





Образ старинной иконы Божией Матери «Скоропослушница» доставили из фондов областного художественного музея.

Поклониться иконе в Благовещенском храме можно ежедневно с 8.00 до 17.00.

*Оригинал иконы Божией Матери «Скоропослушница» хранится в монастыре Дохиар на Святой Горе. Она была написана по благословению преподобного Неофита, настоятеля афонской обители в X-XI веках. Хранится святыня в нише, перед входом в трапезную.

Однажды монах Нил трапезар подошел к образу с зажженной лучиной. Тогда Богородица сказала с иконы: «Впредь не подходи сюда с зажженной лучиной и не копти Мой образ». Афонит подумал, что это кто-то из насельников говорит с ним и не послушался голоса. Тогда Божия Матерь снова сказала, чтобы он прекратил коптить Ее образ. Тогда же монах потерял зрение и осознал, чей голос он слышал.

Братия монастыря увидели его, зажгли перед святыней лампаду, а ослепшего монаха благословили ежедневно совершать каждение. Он выполнял благословение и со слезами просил у Богородицы прощения за то, что не послушался Ее сразу. Пресвятая Дева услышала его молитвы и даровала исцеление.

День почитания иконы - 22 ноября (по новому стилю). Перед ней молятся о помощи при трагических событиях, об избавлении от злых, нечистых духов.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".