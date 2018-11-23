Записки паломников: трапеза в Иверском монастыре
Читатель проекта «УНИАН-Религии» и сайта «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», художник Антон Овсяников, который неоднократно посещал Святую Гору, на своей странице в Фейсбук поделился фото с трапезы в Иверском монастыре.
«Трапеза на Афоне. Каждый раз не перестаю удивляться. Это ж сколько народу надо (иногда бывает очень много) накормить! Причём бесплатно! И еда у паломников и монахов совершенно одинаковая - только за разными столами сидят. Вот так.
На фото вечерняя трапеза в Иверском монастыре», - написал он.
Антон Овсяников отмечает свои публикации хештегом #афон.
Он также опубликовал фото, на которых видно загрязнение окружающей среды на Святой Горе.
«Цивилизация наступает. Раньше такого количества выброшенного морем мусора не было на Афоне. Печальная картина...», - отметил паломник.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".