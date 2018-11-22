Первые игумены афонского монастыря Дохиар: Евфимий, Неофит и Варнава

День памяти преподобных Евфимия, Неофита и Варнавы, ктиторов афонського монастыря Дохиар празднуют 22 ноября.

Преподобный Евфимий был основателем обители Дохиар. Сперва святой жил в Великой Лавре и был там экономом, затем преподобный Афанасий благословил его уйти в пустыню. Евфимий поселился недалеко от Дафни (главный порт Афона). К нему стали приходить монахи. В 967 году святой основал обитель Дохиар, которая изначально была посвящена святителю Николаю чудотворцу. Монастырь быстро разрастался.

В 1050 году пираты напали на него, и обитель была полностью разрушена. Насельники укрывались в лесах. Тогда было решено воздвигнуть монастырь в труднодоступной местности Святой Горы.

В 1083 году, когда Византия вернула былую мощь, монастырь вернули к берегам моря, где и сегодня находится Дохиар. Обитель построили в честь Архистратига Михаила.

Игумен монастыря преподобный Неофит был родом из Константинополя и приближен к императорскому двору. Он выстроил укрепленные стены, кельи, трапезную и пекарню. Также были посажены сад, виноградники, монастырь приобрел землю и скот. Неофит захотел построить новый храм, но средств для завершения строительства не хватало.

По преданию, Божия Матерь сообщила одному из молодых послушников о месте, где был спрятан клад. Он с тремя монахами отправился на то место, но иноки соблазнились богатствами, повесили на шею юноши камень и бросили его в море, а клад разделили между собой.

Архангелы Михаил и Гавриил спасли парня и перенесли в алтарь монастырского храма. Монахам пришлось признаться в содеянном. Средства потратили по назначению - на строительство храма в честь Архангелов. Эта церковь облицована мрамором и она - самая высокая на Святой Горе. Камень, который был привязан к шее парня, до сих пор хранится в Дохиаре.

Позже этот парень стал игуменом Варнавой, заменив преподобного Неофита. За труды на благо монастыря Варнава был причислен к лику святых.

Память первых троих игуменов Дохиара – Евфимия, Неофита и Варнавы отмечается в один день – 22 ноября.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".