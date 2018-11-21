Записки паломников: афонские кладбища

Один из читателей проекта «УНИАН-Религии» и сайта «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», художник Антон Овсяников рассказал о своем паломничестве на Афон.

На своей странице в Фейсбук Антон Овсяников описал, какие мысли, и чувства переполняют душу во время посещения святогорских кладбищ.

«Самые светлые и правильные чувства рождаются от посещения таких вот кладбищ. На Афоне - тем более. Особенно, если приходишь «в гости» к знакомому монаху... На третьем фото могилка отца Иакова. Познакомился с ним ещё в своём первом паломничестве на Афон - в 96-м. Грек с французскими корнями был. Весьма интересный. Упокоился в 2013-м. Все мы здесь лишь гости. А вот как проживем и, самое главное, какой ответ дадим ТАМ - во многом от нас самих зависит...», - написал он.

Также он опубликовал фотографии святогорских кошек.

«Пока немного афонских кошечек вам в ленту (за них не банят)», - отметил мужчина.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".