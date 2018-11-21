Игумен афонского монастыря попал в ДТП

Игумен афонского монастыря Ватопед архимандрит Ефрем (Куцу) попал в дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла 18 ноября на автомагистрали «Эгнатия» в туннеле перед городом Гревена в Западной Македонии. Автомобиль потерял управление. Предварительная причина ДТП — плохие погодные условия.

Вместе с адримандритом Ефремом в авто находились ещё три человека: водитель и два монаха. Все пассажиры были доставлены в больницу.

Игумен Ватопеда не пострадал, но медики оставили его в больнице, чтобы провести обследование.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".