Православные отмечают Собор Архистратига Божиего Михаила и всех Небесных Сил бесплотных

Православные 21 ноября (по новому стилю) отмечают Собор Архистратига Божиего Михаила и всех Небесных Сил бесплотных. В этот день панигир празднует афонский монастырь Дохиар.

Как сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», отмечать этот праздник начали в IV веке, по решению Лаодикийского Собора. Собор осудил поклонение еретиков ангелам, как творцам мира и утвердил православное их почитание.

Всего в Соборе всех Небесных Сил бесплотных девять чинов ангелов. Чины разделяются на три иерархии — высшую, среднюю и низшую.

К высшей иерархии относятся: Серафимы, Херувимы и Престолы. Ближе всех Пресвятой Троице - шестикрылатые Серафимы (с древнееврейского «пламенеющие» или «огненные»). После них - «многоочитые» Херувимы, означает «излияние премудрости», «просвещение». За ними идут Престолы, которые носят Бога.

К средней иерархии относятся: Господства, Силы и Власти. Первые владычествуют над последующими чинами. Они наставляют земные власти мудрому управлению, учат владеть чувствами, побеждать искушения. Силы исполняют волю Господню, творят чудеса, помогают в исполнении послушаний. Власти помогают укрощать силу дьявола, отталкивают бесовские искушения, укрепляют подвижников.

В низшей иерархии: Начала, Архангелы и Ангелы. Начала – главенствуют в иерархии, управляют вселенной, охранять страны, учат исполнять обязанности ради пользы ближних. Архангелы открывают тайны веры и понимание воли Господней, укрепляют веру. Ангелы – самые близки к людям. Они оберегают верующих.

Над всеми девятью чинами Господь поставил святого Архистратига Михаил (с еврейского – «кто как Бог»). Он сверг с Неба возгордившегося денницу и других павших ангелов.

Храм Архистратигов в Дохиаре, который в этот день празднует панигир, выше всех афонских церквей. Он облицован мрамором.

В обители есть «Колодец Архангелов». В конце XIII века из-за засухи в Дохиаре почти не было воды. Покровители монастыря - Архангелы Михаил и Гавриил во сне иноку Феодулу рассказали об источнике у северной стены собора. Монахи стали копать в том месте и из земли ударил источник.

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".