О чем писал монах Симеон Афонский (видео)

На информационном портале Святой Горы в Ютуб опубликовано новое видео «Монах Симеон Афонский. Десять лет литературного служения».

Известный старец иеромонах Симеон (Бескровный), известный под псевдонимом «Монах Симеон Афонский», в течение 10 лет издает книги. Писал отец Симеон всю жизнь, но печатать издания стали только в 2008 году.

Бестселлером стало издание «Птицы небесные». Жизнь многих читателей после этих книг разделилась на «до» и «после».

«Для всех эти книги стали неожиданным глотком свежего воздуха, струей живой воды, напоившей душу. Стремительная и блестящая литературная деятельность старца привлекает внимание сотен тысяч людей во всех странах мира. Об этом наш фильм», - указано в описании фильма.

«В 2010-м году книга иеромонаха Симеона становится победительницей конкурса «Просвещение через книгу-2010» в номинации «Лучшее художественное произведение». Такое внимание к книге объяснить почти невозможно, ведь темой его книг оказалась аскетика – самая непопулярная тема книжных магазинов.

При чем, в данном случае мы можем говорить не о литературной деятельности иеромонаха Симеона, а о совместном творчестве старцев, ведь книгу «Дневник инока» хранил у себя десятки лет известный преподаватель Московской духовной академии и старец архимандрит Алипий, считая ее выражение своей веры. А некоторые стихи хранил ближайший друг и сподвижник епископ Троицкий Панкратий, ученики и духовные чада старца Кирилла (Павлова) хранили рукописи почти 30 лет. Более того, когда иеромонах Симеон был уже на Афоне, эти старцы издали его замечательные книги, в каком-то смысле даже от себя», - говорится в фильме.

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".