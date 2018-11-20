Святая Гора в 30-40-х годах ХХ века: уникальные фото

Опубликованы фотографии, которые сделал Жак Лакарьер (Lacarriére Jacques). Они были изданы в книге «Mont Athos, montagne sainte». Эта книга вышла в свет в Париже в 1954 году. В то время издание книги не вызвало особого ажиотажа, однако, сейчас, спустя годы, фотографии вызывают интерес у всех, кто интересуется историей Святой Горы.

В наше время эти снимки являются уникальными – на них показана жизнь афонитов 30-40-х годов прошлого века. Многие из снимков – портреты монахов святогорцев.

Жак Лакарьер (Lacarriére Jacques, 1925 - 2005 гг) – французский писатель. Он изучал нравственную философию, классическую литературу, индуистскую философию и литературу. Он был известен как критик, журналист и эссеист. После смерти его тело было кремировано, а прах рассеяли в Греции.

По материалам isihazm.ru.

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".