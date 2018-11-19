Духовная сокровищница Святой Горы: о необходимости уважения к людям

В современном мире каждый человек нуждается в уважении к его личности, правам и жизненному пространству. Мы собрали изречения афонских святых старцев о том, в чем проявляется уважение к людям и Богу.

«Пусть будет уважение к свободе другого человека. Как Христос стоит у двери и стучит (см.: Откр. 3, 20), не насилуя, но ожидая, чтобы душа сама свободно приняла Его, так и мы будем стоять перед каждой душой». (Преподобный Порфирий Кавсокаливит).

«Бог уважает свободу человека, а потому благодать спасения должна быть лично принята человеком, со своей стороны, он должен сделать все необходимое, чтобы быть способным принять ее». (Архимандрит Софроний (Сахаров), ученик преподобного Силуана Афонского).

«В семье младшие должны иметь уважение и к родителям, и к старшим [братьям и сестрам]. Младшие должны чувствовать уважение, подчинение и благодарность старшему необходимостью. Старшие, в свою очередь, должны питать к младшим любовь, помогать и защищать их. Когда младший уважает старшего, а старший любит младшего, то создаётся прекрасная семейная атмосфера. Мой отец говорил нам: «Оказывайте послушание вашему старшему брату»». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Когда-то были господа и рабы. Чтобы показать свое подчинение и уважение, рабы преклоняли колена пред своими господами. Так и мы поклонами показываем, что мы — смиренные рабы Божий. Показываем ничтожность нашу и уважение наше таким чувственным образом». (Преподобный Порфирий Кавсокаливит).

«Как православные христиане, мы испытываем глубокое уважение к личному выбору каждого человека, его праву пребывать в Церкви или дистанцироваться от нее. Мы исходим из того, что никто не имеет права отнимать данную Богом ценность человеческой свободы». (Из послания Священного Кинота Святой Горы Афон депутатам греческого парламента).

«Бог ждет, чтобы мы попросили Его о помощи, и только потом вмешивается. Господь уважает нашу свободу». (Преподобный Паисий Святогорец)

«Из уважения к свободе человека Бог отказывается навязывать Себя ему и терпеливо ждет, даже и страдая от этого, когда человек свободно приблизится к Нему и откроется Его благодати, – так, чтобы она стала, как мы сказали бы, постоянным объектом его выбора и по-настоящему его благом». (Архимандрит Софроний (Сахаров), ученик преподобного Силуана Афонского).

«Когда супруги уважают друг друга, а дети уважают родителей, то жизнь в семье идет ровно, подобно часам. В такой семье старший сын никогда не скажет матери что-то наподобие «гляди-ка, мать, чтобы ты больше такого не делала» или «почему ты сделала всё шиворот-навыворот?» Но в такой семье и отец не разговаривает с матерью подобным тоном. Взрослый может шутить с ребёнком, чтобы его порадовать, но ребёнок, чувствуя радость от шуток взрослого, не должен вести себя с ним бесцеремонно и фамильярно». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Кто уважает и любит своего старца, тот уважает и любит Самого Бога». (Новый Афонский патерик. Том III. Рассказы)

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".