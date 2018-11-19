Преподобный Паисий Святогорец - о том, если человек просит у Бога, ничем не жертвуя

Преподобный Паисий Святогорец говорил, почему важно не только просить у Бога помощи, а и самим помогать людям.

«Если мы просим чего-то у Бога и при этом сами ничем не жертвуем, то наша просьба недорого стоит. Если я сижу сложа руки и говорю: «Боже мой, прошу Тебя, исцели такого-то больного», а сам при этом не иду ни на какую жертву, то я все равно, что просто произношу хорошие слова [бросаю их на ветер]. Если же у меня есть любовь, если у меня есть жертва, то Христос, увидев их, исполнит моё прошение — конечно, если это пойдёт на пользу другому. Поэтому, когда люди просят вас помолиться о больном, говорите им, чтобы сами они тоже молились или, по крайней мере, старались избавиться от своих недостатков», - говорил святой.

Он говорил, что к нему приходили люди, прося исцелить их, «однако эти люди хотят получить помощь, не прикладывая никаких усилий».

«К примеру, ты говоришь человеку: «Не ешь сладкое, соверши эту жертву, чтобы тебе помог Бог». А они тебе отвечают: «Почему? Неужели Бог не может помочь мне и без этой жертвы?». Такие люди не могут пожертвовать чем-то даже для себя самих. Где уж там они пожертвуют собой ради другого! Но есть и такие, кто не ест сладкого, чтобы Христос помог страдающим от сахарного диабета, или не спят, чтобы Христос дал немного сна тем, кто страдает бессонницей. Поступая так, человек вступает в родство с Богом. И тогда Бог подает людям Свою Благодать», - отмечал афонский святой.

Преподобный говорил, как поступать тем, кто не умеет или не может молиться.

«Когда человек говорит мне, что он не может помолиться о ком-то из своих больных родных, я советую ему пойти ради этого больного на жертву, пожертвовать чем-то, что наносит вред его собственному здоровью», - подчеркнул святой.

По материалам книги «Преподобный Паисий Святогорец. Слова. Том IV. Семейная жизнь».

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".