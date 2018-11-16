Преподобный Пимен – афонский святой, который восстановил 300 церквей и 15 монастырей

Православные 16 ноября отмечают день памяти преподобного Пимена Зографского (Софийского).

Преподобный Пимен родился в Софии, около 1540 года, на праздник Петра и Павла, поэтому при крещении был назван Павлом. Мальчик обучался иконописи, церковному пению и Священному Писанию у зографского иеромонаха Фомы в древней церкви в честь великомученика Георгия в Софии. Его родители и духовник умерли, когда молодому человеку было 26 лет.

Он отправился в болгарский монастырь Зограф на Святой Горе. На Афоне Павел принял монашество с именем Пимен. Он вел смиренную жизнь, непрестанно молился. В 30 лет он был рукоположен во священника.

В течение 15 лет преподобныйй жил в пещере святого Космы Зографского.

В возрасте 55 лет накануне престольного праздника монастыря, ему явился великомученик Георгий Победоносец. Святой объявил ему волю Господа – чтобы Пимен возвращался в Болгарию и стал духовным наставником своего народа и восстанавливал разрушенные церкви. Преподобный долго думал о видении.

Святой Георгий вновь явился ему и повторил то, о чем сказал ранее. Пимен посоветовался со своим духовником, и получил благословление отправляться на Родину. С ним пошли его ученики.

В то время Болгария пребывала под османским игом. Верующие встречали святого Пимена со слезами радости. Он проповедовал, лечил больных, строил церкви, писал иконы. Всего преподобный восстановил около 300 церквей и 15 монастырей. Многие из них он сам расписал.

Прославился святой и чудесами. Например, в поселке Червена, он исцелил слепорожденного.

Затем Пимену вновь явился великомученик Георгий. По его совету преподобный вернулся в Черепишкий монастырь, который он восстановил, где и умер 16 ноября 1610 года.

На могиле святого Пимена совершилось много чудес и исцелений.

Житие святого написал его ученик Памфилий, оригинал хранится в библиотеке Зографского монастыря.

В Болгарии день памяти святого Пимена также отмечают, как день художника и реставратора.

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".