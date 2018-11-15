Преподобный Паисий Святогорец - о том, чем отличается воспитание старших и младших детей

Современный афонский святой преподобный Паисий Святогорец говорил о том, чему должен учиться ребенок в семье, общаясь с братьями и сестрами, и как должны влиять родители на взаимоотношения своих детей.

«Родители должны возделывать любовь между своими детьми. Желая поддержать более слабого ребёнка, они должны подготавливать для этого почву, получая на то «соизволение» ребёнка более сильного. То есть они должны помочь более сильному ребёнку понять, что его брат или сестра находятся в нужде. Справедливость есть дело Божие, и она должна быть в равной степени разделена между старшим и младшим. Старшему справедливость воздается уважением, младшему – любовью, так чтобы он не повредился. Об этом упоминается и в Книге Второзакония. К примеру, если виноват старший брат, то мы должны оправдать младшего, но при этом не задевать старшего на глазах у младшего. Нужно переговорить с виновным наедине, чтобы он понял свою ошибку», - говорил святой.

Преподобный Паисий Святогорец также советовал, как помочь детям побороть ревность, которая появляется у старших братьев и сестер по отношению к младшим.

«Ревность – это страсть. Однако если трёхлетний малыш видит, как мама кормит грудью новорождённого братца или сестричку, то он некоторым образом оправдан в своей ревности, потому что совсем недавно кормили грудью его самого. Сейчас он видит братика в объятиях мамы и думает: «До вчерашнего дня мама держала на ручках меня, а сейчас она переместила меня на последнее место!». Если у малыша есть бабушка, то ещё ладно: ему есть, у кого утешиться. Однако когда ему исполнится четыре года, он должен ревновать меньше. А уж когда ему исполнится шесть, мама должна сказать ему: «Ты стал совсем большой. Ну, какая мама берёт на ручки такого большого ребёнка?». Если мать поможет малышу преодолеть свою ревность, то он будет прибегать к ней только по действительно серьёзному поводу. Если же ребёнок хочет, не отрываясь, держаться за мамину юбку, то в этом есть что-то нездоровое», - отмечал он.

По книге «Преподобный Паисий Святогорец. Слова. Том IV. Семейная жизнь».

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".