Афонский святой - о том, когда начинать воспитание ребёнка

Преподобный Паисий Святогорец известен своими изречениями и советами, которые важно знать семейным людям. В частности, святой говорил о детях и о том, когда и как нужно начинать их воспитывать.

«Воспитание ребёнка начинается с беременности. Если носящая во чреве мать волнуется и расстраивается, то зародыш в её утробе тоже беспокоится. А если мать молится и живет духовно, то младенец в её чреве освящается. Поэтому женщина, будучи беременной, должна творить Иисусову молитву, читать что-то из Евангелия, петь церковные песнопения, не тревожиться душой. Но и близкие тоже должны быть внимательными, чтобы не расстраивать её. В этом случае родившийся ребёнок будет ребёнком освящённым и родителям не придётся испытывать с ним затруднений – ни пока он будет маленьким, ни когда подрастёт», - говорил преподобный Паисий.

Афонский святой отмечал, что мать должна кормить ребенка грудью как можно дольше, и объяснял почему.

«Материнское молоко даёт детям здоровье. Питаясь от груди, младенцы впитывают в себя не только молоко: они впитывают любовь, нежность, утешение, безопасность и таким образом становятся людьми с сильным характером. Но, кроме того, кормление грудью помогает и самой матери. Если матери не кормят своих детей грудью, то в организме женщин возникают аномалии и это может привести [к раку] и удалению груди.

В прежние времена, если у матери было молоко, то она могла кормить грудью и своего малыша, и соседского. А сейчас многим матерям тяжело покормить грудью даже собственных детей. […] Раньше на банках со сгущённым молоком была нарисована мама, держащая в объятьях малыша, а сейчас на банках со сгущенкой изображают «маму», держащую в руках цветочки! Мамы не кормят детей грудью, и поэтому дети вырастают без утешения. Кто даст им нежность и любовь? Банка с молоком коровы? Малыши сосут соску, надетую на «ледяную» стеклянную бутылку, и их сердце тоже оледеневает», - отмечал преподобный.

По книге «Преподобный Паисий Святогорец. Слова. Том IV. Семейная жизнь».

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".