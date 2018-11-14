Посещал ли Николай ІІ Святую Гору

Святой страстотерпец царь Николай мечтал посетить Святую Гору.

Будучи еще цесаревичем, Николай и его брат великий князь Георгий Александрович собирались посетить Афон во время кругосветного путешествия в 1910 году. Они планировали посетить монашеский полуостров 20-21 сентября, отплыв из Константинополя.

Свято-Пантелеимонов монастырь уже готовился к встрече. Также они собирались посетить Андреевский и Ильинский скиты, скит Ксилургу, и, возможно, один из греческих монастырей Ксенофонт или Ксиропотам. Незадолго до этого уже было все подготовлено, до мельчайших деталей. Так как визиту придавалось особое значение.

Афон посещали великие князья Константин Николаевич, Константин Константинович, Алексей Александрович, но будущий святой царь Николай так и не совершил запланированное паломничество.

Этого не случилось из опасений перед османами. Николай отправился из Константинополя только 23 октября сразу в Вену, оттуда в Триест, потом Пирей и затем в Египет.

*Царь Николай ІІ был канонизирован 20 августа 2000 года в лике страстотерпцев. Святой царь, его жена и пятеро детей, были расстреляны в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".