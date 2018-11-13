Афонские монахи на богослужениях особо молятся о Митрополите Онуфрие «со страждущей паствой»

На Святой Горе после приостановления евхаристического общения РПЦ с Константинопольским Патриархатом монахи продолжают молится о Предстоятеле Украинской Православной Церкви Митрополите Онуфрие «со страждущей паствой».

Об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью журналу «Фома в Украине».

«Наша Церковь приостановила евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом, но не приостановила общения молитвенного. Это означает, что на Святую Гору Афон можно приезжать, можно молиться в монастырях Святой Горы и поклоняться ее святыням. В некоторых обителях, кстати греческих, за вечерним и утренним богослужением в мирной ектении включено особое прошение: «о Блаженнейшем Митрополите Онуфрии со страждущею паствою». Мы очень благодарны святогорцам за их братскую любовь и молитвы», - сказал митрополит Антоний.

Как сообщалось ранее, 15 октября на заседании в Минске Священный Синод Русской Православной Церкви прекратил евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом.

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".