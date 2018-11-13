12 изречений афонских святых и старцев о том, что такое зло и как его победить

C детских лет каждый человек знает, что есть добро и зло. Однако его границы не всегда понятны даже взрослым. Мы собрали изречения афонских святых и старцев о том, что такое зло и как с ним бороться.

1. «Зло начинается с недостатка веры в вечную жизнь. Зло сорвалось с цепи, и везде черно, как на вспаханном поле. Но если мы засеем поле, оно зазеленеет и даст нам весной плоды. Так теперь и мир живет во тьме зла. Могло бы настать и доброе время, но для этого нужен сев. Люди неверующие или верящие в Бога меньше, чем в свое «я», несут миру разрушение. Но они не могут воплотить в жизнь свои диавольские планы, потому что даже если у них получается собраться вместе, то между ними сразу же начинается грызня и, возбуждаемые бесами, они не могут прийти к согласию, ибо сатана не имеет ни любви, чтобы их объединить, ни смирения, чтобы они могли терпеть друг друга, и таким образом зло исчезает, не успев наделать очень большого вреда». (Преподобный Паисий Святогорец).

2. «Бог есть совершенное благо, которое мы должны любить, а грех есть крайнее зло, которое мы должны ненавидеть и гнушаться им. Бог – безмерная пучина совершенства, а грех – бездна зла. Бог – благо, беспредельно высшее всех благ, а грех – зло, бесконечно худшее всех зол. Бог – Существо, в сравнении с Которым все прочее – ничто, а грех – настолько гнусная мерзость, в сравнении с которой все другие несчастья не могут быть названы злом». (Преподобный Никодим Святогорец).

3. «Будем воспринимать зло другого человека как болезнь, которая мучает его, он страдает и не может освободиться от нее. Поэтому будем смотреть на своих братьев с сочувствием, будем обращаться с ними вежливо, говоря внутри себя в простоте: Господи Иисусе Христе, – чтобы Он укрепил Божественной благодатью нашу душу, чтобы мы не осуждали никого. Так вот, тайна состоит в том, чтобы воспринимать зло другого человека как болезнь!». (Преподобный Порфирий Кавсокаливит).

4. «Кто носит в себе мир Духа Святого, тот и на других изливает мир; а кто носит в себе злого духа, тот и на других изливает зло». (Преподобный Силуан Афонский).

5. «Мы не должны смотреть в сторону зла. Чем больше мы на зло обращаем внимания, тем больше оно на нас влияет, тем больше нас обезоруживает и подчиняет себе. Зачем нам смотреть в сторону творящегося зла? Подобное внимание означает, что нас с ним что-то связывает. В этом заключается наша ошибка. Чем больше смотрим в сторону греха, тем глубже грязь проникает в наши души. Если мы хотим хоть одним глазком взглянуть на творящуюся в мире неправду, это означает ничто иное, как то, что у нас есть со злом какие-то связи и взаимные отношения». (Старец Лука из обители Филофей).

6. «Когда зло приходит к нам из демонического мира, вы не можете его избежать, потому что – оно входит в нашу жизнь… Но можно научиться зло не видеть, и оно исчезнет! В этом величайшая тайна христианства. И это – большое искусство, которому нужно обучиться. Великое искусство заключается в том, чтобы презреть зло, не видеть его, как будто его и нет. Потому что в действительности его и нет: зло – это небытие и существует только в нашем сознании. А мир – добр». (Преподобный Порфирий Кавсокаливит).

7. «Есть в мире великое зло, не замечаемое нами: это не понимание путей промысла Божия и в результате этого – ропот. Бог не попускает испытаний, из которых не вышло бы чего-нибудь хорошего. Когда калека примет с радостью посланное ему испытание, тогда Бог причислит его к праведникам». (Преподобный Паисий Святогорец).

8. «Нет такого зла, которого бы мы не совершили. Не сделали мы только того, чего не смогли или к чему не было удобного времени; но то зло, какое мы могли сделать, мы сделали. Всю волю, данную нам Богом для того, чтобы мы стремились к Нему – полноте всех благ – мы употребили для того, чтобы вместить в себя все мерзости мира. Мы с такой удивительной легкостью отвернулись от Бога – как будто и божественный, и естественный законы для нас ничего не значат! Признаемся же себе, братья мои, что в глазах Божиих вся наша душа больна и покрыта ранами так, как тело Иова было все покрыто язвой и съедаемо червями». (Преподобный Никодим Святогорец).

9. «Если твои внутренние рассуждения не искажены никаким злом, свободны от страстей и отделены от всякой скверны, то ты блажен, поскольку будучи чистым, своим острым взором видишь то, что недоступно созерцанию неочищенных». (Старец Иосиф Исихаст).

10. «Вам кажется, что вокруг зло… – начал Старец. – Это неверно. Ведь в Духе Божием все видится иначе. В нем человек не видит зла, и естественно оправдывает все поступки других людей. Все без исключения! Как мы сказали? Христос «посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5, 45)». (Преподобный Порфирий Кавсокаливит).

11. «Всё зло сегодня происходит от неверия». (Преподобный Паисий Святогорец).

12. «Новая эпоха все разрушит. Разрушит семью, постарается разрушить Церковь, все разрушит, чтобы ничего не осталось. Люди движутся в сторону зла и движутся с головокружительной скоростью. Кто может сдержать эту скорость? Только благой Бог, Который держит мир…Грядет буря, которая страшнее коммунизма… То, что приближается теперь, – хуже. Да хранит нас всех Господь!». (Игумен монастыря святого Павла на Афоне архимандрит Парфений Мурелатос).

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".