Преподобномученик Тимофей – афонский святой, который благословение старца поставил выше родительской любви

Православные 12 ноября вспоминают страдания святого преподобномученика Тимофея Есфигменского.

Святой Тимофей был родом из Северных Балкан. При крещении его назвали Триандафилом.

Триандафил был женат, имел двух дочерей. Но мусульманин отобрал у него жену и поместил в свой гарем.

Святой опасался за своих дочерей, чтобы и они не подверглись участи их матери, и отправил их к родственникам.

Триандафил скорбел о доле жены и усердно молился о ней. Молитва не осталась без ответа – его супруга почувствовала отвращение к исламу, раскаялась и решила снова стать христианкой. Она придумала план - предложила Триандафилу притворится, что он принял ислам, а потом через суд требовать вернуть ее, а потом, когда она будет свободна, они должны оставить мир и уйти в монастырь.

Святой так и поступил, его супругу отпустили. Однако турки подозревали, что они хитрят и стали следить за ними. Тогда супруги тайно вместе отправились в город Энос, а оттуда в Кидонию, где женщина осталась в женском монастыре, а Триандафил отправился на Святую Гору.

На Афоне он остановился в Великой лавре. Святой со слезами просил Бога простить ему невольное отречение. Вскоре он принял монашество с именем Тимофей. В лавре он прожил семь лет.

Узнав о страданиях преподобномученика Агафангела Есфигменского, который кровью искупил свой грех отречения, Тимофей также захотел стать мучеником. Желая подготовиться к подвигу, он стал учеником старца Германа. Вскоре Тимофей был пострижен в схиму.

Духовно подготовившись, он желал как можно скорее пострадать за Христа и объявил о своем желании игумену. Игумен не дал ему на это благословение. Время шло, а желание Тимофея возрастало.

Видя неизменную и твердую веру Тимофея, игумен дал ему свое благословение. Он послал святого с письмом в Мириофитскую епархию к иеромонаху Герману, который сопровождал святого Агафангела.

Тимофей попросил благословения проститься со своими дочерьми, но игумен отказал ему. Его путь проходил мимо селения, в котором жили его дочки, святой заплакал, желая видеть их, но не хотел нарушать благословение.

Святой пришел в Пропонтиду и нашел старца Германа, которому отдал письмо от есфигменского игумена. Иеромонах Евфимий, видя решимость Тимофея, пожелал вместе с ним пострадать за Христа. Герман велел им переодеться в мирские одежды и отправляться в селение Кисани. Тимофей попросил старца позволить ему проститься со своими дочерьми, но он запретил ему.

В Кисани Евфимий и Тимофей зашли в дом к бывшему христианину, знакомому Тимофея. Тимофей начал уговаривать его вновь обратиться ко Христу, при этом угрожал ему вечною мукою. Мужчина донес на них судье.

Когда мучеников привели на суд, они исповедали себя христианами, а мусульман обличали в ложном веровании. Их связали и привели в Адрианополь. Здесь они узнали, что за день до этого два подвижника иеромонах Николай и монах Варнава были брошены в темницу и поддаются мучениям.

Евфимия заключили в тюрьму и били по пятам, как Николая и Варнаву, Тимофея оставили без наказания, сказав, что если он в течение месяца не обратится в ислам, то будет казнен.

Старец Тимофей, узнав, что Евфимий хочет причаститься, стал просить, чтобы на него донесли сборщику податей, что он не уплатил подати, чтобы попасть в тюрьму. Попав в темницу, они всю ночь молились, мужчина исповедовался и причастился.

Через месяц, когда Тимофей был вызван в суд, после угроз, ему отсекли голову и вместе с телом бросили в реку. Это произошло 12 ноября 1820 года.

Старец Герман, желая приобрести хотя бы окровавленную одежду святого, выкупил ее у палачей. Он отнес ее на Святую Гору, а по дороге, проходя мимо селения, где жили дочери святого Тимофея, Герман зашел к ним, сообщил о мученической смерти их отца и оставил часть одежды. В Есфигменской обители святыню встретили крестным ходом, внесли в церковь и положили в ковчеге с одеждами святого мученика Агафангела.

После казни святого, Евфимия, Николая и Варнаву выпустили из темницы и прогнали из города.

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".