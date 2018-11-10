Афонский святой Афанасий – Константинопольский Патриарх, которому дважды являлся Спаситель

Православные 10 ноября отмечают память преподобного Афанасия I Патриарха Константинопольского. Святого в миру звали Алексий.

Будущий Патриарх родился в Адрианополе (Турция), в православной семье. С детства он часто посещал богослужения, а в юности захотел посвятить свою жизнь Господу.

Он тайком покинул родительский дом и пришел в Фессалоники к дяде, который был монахом в одном из монастырей. Алексий принял иночество с именем Акакий.

Затем он отправился на Святую Гору. Святой стал учеником у старцев-пустынников. Он был аскетом, не имел обуви, спал на земле, ел хлеб с водой и ходил пешком. Позже он перешел в Есфигмен, где два года служил трапезарем. У него не было отдельной кельи. Спал Акакий мало, часто ночи проводил в молитве. Смотрел на огонь, на котором готовилась пища, он представлял адский огонь.

Акакий отправился на Святую Землю. На Латрской горе он жил, как отшельник; позже – 10 лет на горе Галатийской, в монастыре блаженного Лазаря, где прожил 8 лет. Здесь он принял монашество с именем Афанасий и был рукоположен во священника.

Преподобный удостоился видения Иисуса Христа. Афанасий ночью молился на церковной паперти, до начала утрени. Когда он молился перед распятием, то услышал: «За то, что ты, Афанасий, любишь Меня, тебе надобно будет пасти народ Мой». Святой пал на землю и со слезами благодарил Господа.

Чтобы вести более уединенный образ жизни он вновь отправился на Афон, но прожил там недолго. Император предложил сделать святого Патриархом, а церковные иерархи поддержали это решение. Отшельник не сразу согласился, но царские посланники сказали: «Если ты не послушаешь нас теперь, когда Церковь особенно требует и зовет тебя на помощь против врагов ее, то дашь ответ Богу в час суда».

Будучи Патриархом, Афанасий много потрудился на благо Церкви. Недоброжелатели оклеветали его перед правителем, который уволил его от патриаршего служения. Святой отправился в монастырь, на гору Ган, где провел 10 лет. Он удостоился от Господа дара предвидения будущего – все, что он предсказывал императору – осуществилось. Также он предвидел землетрясение. Пораженный правитель вновь захотел возвести Афанасия на патриаршую кафедру.

Став вновь Патриархом, святой много помогал бедным. Он управлял Церковью 7 лет. После чего его опять оклеветали в ереси, назвали иконоборцем. Но на этот раз клевета была раскрыта, а клеветники наказаны. Патриарх Афанасий сам захотел удалиться на покой.

Он удостоился дара чудотворения - исцелил своего ученика от рака. Незадолго до смерти ему вновь явился Спаситель, вновь, во время молитвы. Христос был распят на кресте. «Для чего ты оставил без пастыря овец? – сказал ему Бог, – Я вверил их тебе, но они оставлены и волки расхищают их. Я Бог сый и, однако ж, с любовью восприял плоть и распялся для спасения мира, а ты не перенес клеветы и оставил Церковь Мою, как боязливый воин». Преподобный пал на землю и слезно стал просить прощения.

Перед смертью он собрал учеников и сказал им: «Свято храните уставы Церкви и предания святых отец. Очищайте сердце и мысль от нечистых помыслов и, спасая, спасайте свои души».

Во время беседы с учениками, он мирно отошел ко Господу. Ему было 100 лет.

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".