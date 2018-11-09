Советы преподобного Паисия Святогорца о том, как выбрать невесту

Известный афонский святой преподобный Паисий Святогорец советовал, как правильно начать семейную жизнь. В частности, он говорил, на что нужно обратить внимание молодому человеку при выборе невесты.

«Прежде всего, нужно постараться найти хорошую девушку, которая придётся ему по сердцу. Потому что сердце каждого располагается к людям по-своему. Кто-то испытывает приязнь к одному человеку, кто-то – к другому. Надо смотреть не на то, чтобы невеста была богата и красива, а прежде всего на то, чтобы она была проста и смиренна. То есть больше внимания надо обратить не на внешнюю, а на внутреннюю красоту будущей невесты. Если девушка – человек надежный, если она наделена мужеством – но не больше, чем оно необходимо женскому характеру, – это очень поможет будущему супругу во всех трудностях […] они могут, взявшись за руки, перейти на противоположный берег злой реки этого мира», - говорил святой.

Преподобный Паисий говорил, как лучше провести время от помолвки до свадьбы.

«Если молодой человек всерьёз смотрит на какую-то девушку, как на свою будущую невесту, то я думаю, ему лучше сначала через кого-то из своих близких известить об этом родителей девушки. Затем ему лично надо побеседовать с родителями девушки и с ней самой о своём намерении. Впоследствии, когда они будут помолвлены и обручены – хорошо, чтобы время между обручением и свадьбой не было долгим – он должен смотреть на невесту, как на свою сестру и относиться к ней с уважением. Если и жених и невеста с любочестием, изо всех сил, постараются до свадьбы сохранить своё девство, то в Таинстве Брака, когда священник возложит на них венцы, они обильно приимут Благодать Божию. Потому что, как говорит святой Иоанн Златоуст, венцы Таинства Брака – это символы победы над наслаждением», - объяснял афонский святой.

На вопрос паломника: «Геронда, допустимо ли, чтобы невеста была старше жениха?». Святой отвечал: «Нет такого правила Церкви, которое говорило бы, что если девушка на два, три или даже на пять лет старше молодого человека, то им нельзя вступить в брак».

Старец также утешал, что «Вначале, пока семейная жизнь новобрачных не войдёт в нормальное русло и пока они не узнают друг друга как следует, они могут испытывать некоторые трудности. Такое происходит в начале любого дела».

По материалам книги «Преподобный Паисий Святогорец. Слова. Том IV. Семейная жизнь».

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".