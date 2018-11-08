Преподобномученик Иоасаф – святой, которому Патриарх предрек место смерти

Православные 8 ноября (по новому стилю) вспоминают страдание святого преподобномученика Иоасафа.

О жизни святого сохранилось мало ведомостей.

Преподобный был учеником Патриарха Константинопольского Нифонта, который в свое время жил на Святой Горе (день памяти Патриарха- 24 августа, по новому стилю). Святой Иоасаф старался подражать своему святому учителю и, как указано в житии святого в «Афонском патерике», он «достиг такой высоты совершенства любви к Богу, что желал пролить и свою кровь за Него».

Преподобномученик рассказал о своем желании пострадать за Христа Патриарху. Он, провидя духом, что на это есть воля Божия, предсказал святому, что он совершит подвиг мученичества в Константинополе.

После смерти святого Патриарха Нифонта, Иоасаф отправился в Константинополь. Там он явился на суд. Мученик проповедал пред мусульманами таинство Святой Троицы и таинство воплощения Сына и Слова Божия, Его смерть на Кресте для спасения человечества.

Удивленные такой дерзостью турки мучали его, а затем отсекли голову. Это произошло 8 ноября 1536 года.

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".