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Греческое правительство предоставило субсидии 22 афонским обителям

18:01, 06 ноября 2018
Афон
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Субсидии выделены в размере 1 240 тысяч евро.

Финансовые субсидии предоставлены на основании документа Священной общины Афонского собора, определяющего тарифы на монастыри.

Согласно таблице, первым, относительно суммы финансовой поддержки, указан монастырь Симона Петрас - 144.088 евро.

Монастырь Иверон - 112 877,20 евро, Дионисиат - 104 197,20 евро.

Последними в таблице указаны Свято-Андреевский скит - 24 428 евро и Подромский Скит - 8 965,20 евро.

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По материалам греческого информагентства «Ромфея».

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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