Греческое правительство предоставило субсидии 22 афонским обителям

Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос (Ευκλείδη Τσακαλώτου) сообщил о предоставлении финансовых грантов 22 обителям на Святой Горе. Субсидии выделены в размере 1 240 тысяч евро. Финансовые субсидии предоставлены на основании документа Священной общины Афонского собора, определяющего тарифы на монастыри. Согласно таблице, первым, относительно суммы финансовой поддержки, указан монастырь Симона Петрас - 144.088 евро. Монастырь Иверон - 112 877,20 евро, Дионисиат - 104 197,20 евро. Последними в таблице указаны Свято-Андреевский скит - 24 428 евро и Подромский Скит - 8 965,20 евро. По материалам греческого информагентства «Ромфея». "Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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