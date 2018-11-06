Записки паломников: чем запоминается монастырь Дохиар

Паломник Павел Троицкий на сайте Проза.ru опубликовал свои впечатления о посещении афонской обители Дохиар.

«Монастырь Дохиар весьма запоминающаяся обитель со своими особенностями. Пришли мы в него поздно и сидели очень долго, ожидая архондаричного. Нас разместили в огромном помещении, а-ля казарма человек на сто, уже когда совсем стемнело. Всем монастырь известен, конечно, своей главной святыней - чудотворной иконой "Скоропослушница", и вся наша большая группа в семь человек с трепетом приложилась», - отметил паломник.

Павел Троицкий рассказал о животных, которых он увидел в монастыре.

«В этом году меня поразило другое: петушиный крик, который встретил нас, едва мы переступили порог монастыря и который сопровождал во время всего пребывания. Потом мы разглядели и другое животноводство: свиней, почему-то черных, гусей, важно шествующих около монастыря и собак, которые нас встречали радостным лаем после выхода из храма и пребывающих в немалом количестве в монастыре. Но следует заметить, что они четко понимают монастырские правила, не нарушают порядка, но поднимают настроение многочисленных гостей обители. Монастырь выпадает из общего строя афонских монастырей и обителей русских монахов: говорят, их подвизается около двадцати», - написал Павел.

Он отметил, чем ему запомнилось паломничество.

«Впервые я увидел на службе, как причащали полугодовалого младенца, которого привезла мужская часть какой-то благочестивой греческой семьи. Незнание языка лишает нас богатства общения и не дает созерцать палитру красок», - написал Павел Троицкий.

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".