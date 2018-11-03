Преподобный Филофей – афонский святой, которого в детстве спасла Богородица

Православные 3 ноября отмечают день памяти преподобного Филофея.

В миру святого звали Феофилом. Его отец рано умер. Тогда турки безнаказанно отнимали у христиан детей. Был похищен и Феофил со своим братом. Их бросили в темницу.

Мать молилась Богородице об освобождении детей. Ее молитва была услышана - е чудесным образом были спасены и выведены из темницы. Ночью им явилась Богоматерь и сказала: «Встаньте, дети мои возлюбленные, и следуйте за Мною». Двери темницы растворились сами, и Богородица вывела их и привела в монастырь в Неаполе, приказав им оставаться в обители, и чтобы они слушались братию и приняли монашество. Она сказала также: «Я, спустя несколько времени, приду к вам: успевайте, дети, в подвигах духовной жизни, и прощайте!». Она благословила их и стала невидима.

Дети рассказали обо всем игумену, который поручил их старцу для обучения Священному Писанию и правилам монашеской жизни. Вскоре они приняли монашество. Феофил, нареченный Филофеем, отличался послушанием и смирением.

Мать их ничего не знала о судьбе детей и также решила уйти в монастырь в Неаполе. В монашестве она была названа Евдокией.

В день престольного праздника, в мужскую обитель, где жил преподобный Филофей с братом, в числе монахинь женского монастыря пришла и Евдокия. Когда закончилась литургия, младший из братьев, встретив своего брата, случайно назвал его мирским именем. При имени Феофила Евдокия вздохнула и стала всматриваться в лица братьев. Она подошла к ним, узнав их. Дети упали в материнские объятия и плакали, благодаря Бога. Она расспрашивала, как они выбрались из плена. На что парни отвечали: «Ты сама лучше знаешь это; к чему же любопытствуешь? Не ты ли, исхитив нас из рук турок, привела сюда? И не ты ли велела нам жить в сей обители, обещаясь придти к нам?». Тогда мать поняла, что это Богородица услышала ее молитвы и спасла ее сыновей. С того времени Евдокия оставаясь в обители до конца своих дней.

В то время дьявол искусил одну девушку, которая вступила в женский монастырь. Она искушала Филофей, как древнего Иосифа египтянка. Он долгое время молчал, но все же рассказал игумену, и девушку выгнали из монастыря.

Желая избежать похвалы людской, святой захотел отправиться на Афон. Здесь он поступил в число братства Дионисиатского монастыря. Затем - решился удалиться в пустынь. Он вел аскетическую жизнь.

Сатана решил скинуть его со скалы в пропасть, чтобы положить конец его подвигам. Для этого он принял вид человека, потерпевшего кораблекрушение. Явившись на одной из скал, он жалобно кричал. Святой отправился ему на помощь, как только он приблизился – «человек» бросил его вниз. Но Бог сохранил его совершенно невредимым.

Затем на него напали турки. Филофей перекрестился и стал молиться. Как только закончил он молитву свою, море разыгралось и турки, видя опасность для своих кораблей, уплыли.

Святой удостоится от Бога дара прозорливости.

Он умер, достиг глубокой старости на 84-м году жизни.

Перед смертью он запретил своим ученикам хоронить его, а велел бросить тело в лес на поживу зверям. Ученики исполнили его желание.

Но Господь не допустил поругания над святым. Один старец-рыболов остался переночевать на море. Пред утром он увидит в лесу свет. Подумав, что это свет от костра он пошел погреться, но обнаружил, что свет исходил от мощей святого. Он взял главу святого.

В следующую ночь ему приснился преподобный Филофей, который грозно приказал ему немедленно отдать главу ученикам, что он и сделал.

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".