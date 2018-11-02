В Греции написали икону почившего афонского старца

В Греции написали икону почившего игумена обители Дохиар старца Григория (Зумиса).

Об этом на своей странице в Фейсбук написал архиепископ Иона (Черепанов).

«А теперь внимание, не смущайтесь. Этот образ я видел в Греции у одной семьи. Их ребенка геронда своей молитвой исцелил от неизлечимой болезни. Чудо было зафиксировано изумленными врачами. Надпись - «Святой Григорий чудотворец». По-человечески я их очень понимаю. И хочу себе подобное изображение. Пока без нимба, конечно», - написал архиепископ Иона.

На иконах, как известно, изображают канонизированных святых, а таким образом – изображением старца некая семья выразила свою любовь и благодарность старцу за чудо, надеясь, что когда-либо он будет причислен к святым.

Ранее владыка Иона опубликовал фотографию старца с известным иконописцем.

«Геронда «обходит владенья свои» с Димитрием, монастырским иконописцем. Он написал иконы Скоропослушницы в Ионинский и Зверинец и расписал храм новомучеников в Нещерове», - отметил владыка Иона.

Публикации о старце архиепископ отмечает хештегом «#старец».

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