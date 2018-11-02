Герасим Новый – святой, который принял монашество на Афоне и основал женский монастырь на острове Кефалония

Православные 2 ноября (по новому стилю) отмечают день памяти афонского святого преподобного Герасима Нового.

Святой Герасим родился на Пелопоннесе в благочестивой богатой семье по фамилии Нотара. В детстве мальчик хорошо учился.

Достигнув совершеннолетия, Герасим захотел принять монашество и отправился на остров Закинф, а затем – посетил Элладу, Фессалию, пределы Эвксинского Понта, Константинополь и Святую Гору.

На Афоне он принял монашество, обходил кельи подвижников, учась у них.

Затем он отправился в Иерусалим, по святым местам. Здесь он зажигал кадило. Блаженный Патриарх Герман рукоположил его в диакона и потом во священника, и оставил при патриаршем доме.

Святой иногда удалялся для безмолвия на Иордан. Здесь, подражая Спасителю, он постился непрерывно 40 дней.

Возвратившись в Иерусалимскую патриархию, он не имел возможности безмолвствовать. Взяв благословение у Патриарха, Герасим отправился на Крит, в Закинф. Здесь он в одном непроходимом месте, наверху горы, нашел пещеру, где и поселился. В уединении он пробыл 5 лет.

Потом блаженный Герасим, по внушению свыше, перешел на Кефалонийский остров, поселился в месте, называемом Пещеры. К нему стали приходить люди за советами.

Прожив здесь 11 месяцев, он отправился в другое, более безмолвное место, Омала. Здесь Герасим нашел старую заброшенную церковь. При помощи островитян он ее возобновил и назвал Новым Иерусалимом. При церкви он построил себе келлию. Здесь сформировался женский монастырь, а святой стал их духовником.

30 лет святой жил в постоянных трудах, молитве, употребляя в пищу вместо хлеба только зелие и удостоился от Бога дара чудотворения.

Однажды в Кефалонии произошла засуха. Жители острова стали просить преподобного, чтобы он умолил Господа послать им дождь. Преподобный Герасим отказывался от этого дела, называя себя грешником. Но люди слезно умоляли его. Преподобный преклонил колена и со смиренной молитвой обратился к Богу, умоляя ниспослать на землю дождь. И обильный дождь, по его молитвам, пошел.

Также святой исцелял неизлечимо больных. И о смерти своей знал заранее. В день своей смерти он призвал всех инокинь – духовных своей дочерей – благословил их, и отошел ко Господу. Это произошло 2 ноября 1579 года на 71-м году жизни.

Через два года его мощи решили перенести. Тогда в Кефалонии был наместник Константинопольского Патриарха Иеремии, по благословению которого монахини после всенощного бдения открыли гроб. Его мощи обнаружили без малейшего следа тления, от них исходило ароматное благоухание.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".