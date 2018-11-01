Святые Афона, день памяти которых отмечают в ноябре
Афонские святые, день памяти которых отмечают в ноябре и панигиры в святогорских монастырях.
1 ноября - преподобного Гавриила, скит Пророка Илии монастыря Пантократор;
2 ноября - преподобного Герасима Нового; святого нового преподобномученика Игнатия;
3 ноября - преподобного Филофея;
8 ноября - преподобномученика Иоасафа; святого Димитрия Солунского - святому посвящены скит Святого Димитрия (Лаккоскит) - румынский, подчиняется монастырю Святого Павла, и скит Святого Димитрия (Ватопед);
10 ноября - преподобного Афанасия I Патриарха Константинопольского;
11 ноября - святой Анастасии, панигир монастыря Григориат;
12 ноября - преподобномученика Тимофея Есфигменского;
14 ноября - преподобномученика Иакова и двух учеников его, иеродиакона Иакова и Дионисия монаха; преподобных и богоносных отцов Евфимия и Неофита Дохиарских;
16 ноября - преподобного Пимена Зографского (Софийского).
21 ноября - Собор Святых Небесных Сил бесплотных, панириг монастыря Дохиар;
22 ноября - преподобных Евфимия, Неофита и Варнавы, ктиторов Святого монастыря Дохиар. Иконы Божией Матери "Скоропослушница" (Дохиар);
25 ноября - преподобного Нила Мироточивого; Икона Божией Матери "Милостивая", (Киккская).
26 ноября - преподобномученика Дамаскина Лаврского;
27 ноября - преподобного Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского; святого новомученика Константина;
28 ноября - преподобного Паисия Величковского;
30 ноября - преподобного Геннадия Ватопедского.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".