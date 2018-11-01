Святые Афона, день памяти которых отмечают в ноябре

Афонские святые, день памяти которых отмечают в ноябре и панигиры в святогорских монастырях.

1 ноября - преподобного Гавриила, скит Пророка Илии монастыря Пантократор;

2 ноября - преподобного Герасима Нового; святого нового преподобномученика Игнатия;

3 ноября - преподобного Филофея;

8 ноября - преподобномученика Иоасафа; святого Димитрия Солунского - святому посвящены скит Святого Димитрия (Лаккоскит) - румынский, подчиняется монастырю Святого Павла, и скит Святого Димитрия (Ватопед);

10 ноября - преподобного Афанасия I Патриарха Константинопольского;

11 ноября - святой Анастасии, панигир монастыря Григориат;

12 ноября - преподобномученика Тимофея Есфигменского;

14 ноября - преподобномученика Иакова и двух учеников его, иеродиакона Иакова и Дионисия монаха; преподобных и богоносных отцов Евфимия и Неофита Дохиарских;

16 ноября - преподобного Пимена Зографского (Софийского).

21 ноября - Собор Святых Небесных Сил бесплотных, панириг монастыря Дохиар;

22 ноября - преподобных Евфимия, Неофита и Варнавы, ктиторов Святого монастыря Дохиар. Иконы Божией Матери "Скоропослушница" (Дохиар);

25 ноября - преподобного Нила Мироточивого; Икона Божией Матери "Милостивая", (Киккская).

26 ноября - преподобномученика Дамаскина Лаврского;

27 ноября - преподобного Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского; святого новомученика Константина;

28 ноября - преподобного Паисия Величковского;

30 ноября - преподобного Геннадия Ватопедского.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".