"Кричи всем сердцем" - о чудесах по молитвам известного афонского старца

Покойный афонский старец Григорий (Зумис), игумен обители Дохиар, прославился, как опытный духовник.

Также есть свидетельства о чудесах, которые происходили по его молитвам. О них рассказал архиепископ Иона (Черепанов).

«Я сам много раз видел и свидетельствую, что по молитвам отца Григория совершались чудеса. Один мой хороший знакомый очень хотел иметь сына. У них с женой было две дочки, и вот уже более десяти лет дети не рождались. С этой скорбью мой знакомый обратился к старцу, и тот ему совершенно уверенно сказал: «Не переживай, всё нормально, будет у тебя сын. Только назови его Григорием». Представьте, человек вернулся домой, и ровно через девять месяцев у него родился сын, которого, как положено, назвали Григорием. Затем родился и ещё один сын… Так, по молитвам Геронды, человек получил не только то, что хотел, а вдвое больше – двоих сыновей, которые теперь радуют его и его супругу. Подобных случаев лично я знаю очень много», - рассказал архиепископ.

Владыка Иона отметил, что старец всегда помогал молитвой и учил молиться других.

«Когда кто-то просил его молитв, Геронда всегда отвечал: «Да, хорошо, я помолюсь. Но и ты обязательно пойди и помолись Богородице. Наша Богородица обязательно тебе поможет». Как известно, в Дохиаре находится икона Божией Матери «Скоропослушница», которая прославилась множеством случаев благодатной помощи. Отец Григорий непременно отправлял человека к «Скоропослушнице» и при этом со свойственным ему юмором добавлял: «Только ты кричи погромче, потому что Она старенькая и плохо слышит». Что значит – “кричи громче”? То есть проси в молитве всем сердцем, горячо взывай, чтобы действительно быть услышанным Господом и Его Пречистой Матерью», - подчеркнул архиепископ.

По материалам pravmir.ru.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".