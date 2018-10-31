Как на Афоне отреагировали на решение РПЦ о прекращении евхаристического общения с Вселенским Патриархатом

Исполнительный директор БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» Андрей Ус на своей странице в Фейсбук прокомментировал ситуацию, сложившуюся после решения Священного Синода РПЦ от 15 октября о разрыве евхаристического общения с Вселенским Патриархатом.

«Посыпались вопросы и появилось множество новостных фейков, касательно позиции Священного Кинота. Унифицировав их, вывожу основные два: реакция афонитов; реакция Священного Кинота», - отмечает Андрей Ус.

Он рассказал, как на самом деле, отнеслись к этому афониты.

«Афон и его жители не должны быть предметом разделения или канатом с красной ленточкой посередине. Сторонникам обеих сторон хочется донести следующее: во-первых, на Афоне есть, как и сторонники Вселенского Патриарха, так и противники. Среди противников: это монастырь Эсфигмен, который, не одобряя деятельность Вселенского Патриарха, еще в 90-х годах покинул Священный Кинот; это монахи в разных афонских монастырях, и известные афонские зилоты, населяющие Афонскую Пустынь. В данной ситуации мы имеем два случая: один общемонастырский, и множество частных. С их позициями мы можем считаться, или нет.

Во-вторых, на Святой Горе, действительно, официальное мнение Афона выражает Священный Кинот, поэтому не думаю, что правильно использовать и выдавать за истину слова отдельных афонитов, которые говорят «за», или «против».

В-третьих, факт остается фактом - Святая Гора это юрисдикция Вселенского Патриархата, эта норма закреплена в Уставной Хартии Святой Горы, которая была принята в 1924 году и в 106 статье Конституции Греческой Республики, принятой в 1975 году», - объяснил Андрей Ус.

Он выразил свои предположения, что может постановить Священный Кинот.

«Не стоит ждать решений Священного Кинота, которые будут иметь резкую критику в сторону Вселенского Патриарха или боле того, разрыв с Вселенским Патриархатом. Единственное, что может быть, так это воззвание к единству Православных Церквей. Но действия и решения Священного Кинота не могут противоречить этим двум законодательным документам. Даже если действия Патриарха афонитам не нравятся, нарушать законы они не будут. Ведь конфликт не имеет прямого отношения к ним самим. Нарушения нормы одного из главных документов страны – то есть Конституции Греции – повлечет за собой негативные последствия для самой Святой Горы Афон», - считает Андрей Ус.

Исполнительный директор БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» на историческом примере рассказал о взглядах святогорцев.

«История Афона показывает, что святогорские монахи, всегда на события смотрели в перспективе не синхронии, а диахронии. Один из ярких примеров - признание Османской власти в 1431 году после падения Салоник; после оккупации Греции, афониты, ради спасения своих святынь и монастырей, обратились непосредственно к Гитлеру.

Афон как и прежде остается для нас духовным маяком, он открыт, открыты двери его обителей, он светит нам, от нас зависит, принять этот свет или нет», - подытожил он.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".