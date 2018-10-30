Записки паломников: что влияет на состояние дорог на Святой Горе

Паломники, которые часто посещают Святую Гору, рассказали о состоянии дорог на Афоне и опубликовали фотографии.

«Греция имеет традицию сохранения древнего наследия. Даже старые дороги, такие как эта, приводящая к Салоникам, находятся в хорошем состоянии. Эта дорога находится возле музея современного искусства в Салониках. Это прекрасно отреставрированная дорога. Или дорога, расположенная в археологическом месте древней деревни Акантос (Akanthos), ныне Иериссос (Ierissos), недалеко от границы с Афоном»,- написал Герман Вугд.

Он опубликовал фото афонских дорог.

Рядом со старыми стенами Салоников рабочие строят дорогу в старинном стиле. На Святой Горе Афон есть много старых дорог и дорожек, таких как эта, рядом с монастырем Каракалл.

Но пути Афонского острова уязвимы. Этот путь частично разрушен водной эрозией. Существуют и другие естественные причины, которые могут повредить дорогам.

Здесь дорога заросшая растительностью, между Продромом и Лаврой, она (растительность – ред.) разрушила путь длиной 15 метров», - написал мужчина.

Блогер отметил, что, как он считает, является наибольшей проблемой, влияющей на состояние дорог.

«Худшая проблема заключается в том, что дорогам угрожает человеческое влияние. Например, использование металлических тростей без пластиковых колпачков или резиновых наконечников. Скресты на фотографии сделаны металлическими наконечниками, они повреждают камни дорожек», - считает Герман Вугд.

Он добавил, что «в Мачу-Пикчу, Перу, использование трости без резиновых наконечников не допускается! Но на самом деле нужно остановить бульдозерование старых путей. Это то, что осталось от пути в центре полуострова. Некоторые камни все еще существуют, но большая часть пути ушла навсегда. Путь стал грунтовой дорогой. Поэтому прекратите делать новые дороги и сохраните старые, на будущее», - написал паломник.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".