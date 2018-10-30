Мы всех принимаем: это же Афон – заместитель игумена Свято-Пантелеимонова монастыря

Иеродиакон Философ, второй эпитроп (заместитель игумена) Свято-Пантелеимонова монастыря на Святой Горе Афон рассказал, изменилась ли позиция монастырей относительно приема паломников после разрыва евхаристического общения РПЦ с Константинополем.

«Число паломников не уменьшается, а растет. […] Вообще, сентябрь и октябрь – самое благоприятное время для паломничества. Приезжают отовсюду... И миряне приезжают, и священники, и архиереи. Никаких ограничений с нашей стороны нет – мы всех принимаем: это же Афон. Никто не запрещал монастырям принимать паломников […] - ни Священный кинот Святой Горы, ни Вселенский патриархат», - рассказал иеродиакон Философ.

Он сказал, что успевают сделать паломники во время пребывания в монастыре.

«Паломники обычно приезжают днем, остаются в монастыре на одну ночь, а утром уходят в другой монастырь. За время своего суточного пребывания в монастыре паломник много чего может успеть: поучаствовать в суточном круге монастырских богослужений, исповедаться у опытных духовников, причаститься Святых Христовых Таин. Вечером и утром паломника накормят, он сможет полноценно отдохнуть в монастырском архондарике (гостинице). После утреннего богослужения у паломника есть возможность поклониться хранящимся в монастыре святыням (в том числе честной главе святого великомученика и целителя Пантелеимона), оставить поминальные записки, посетить достопримечательности монастыря и монастырскую лавку. Паломнику диамонитирион выдается на трое суток, чтобы он мог за это время побывать в разных монастырях», - подчеркнул второй эпитроп Свято-Пантелеимонового монастыря.

Он прокомментировал церковную ситуацию в Украине.

«Мы, афонские монахи, с большой скорбью относимся к тем событиям, которые происходят в Украине, потому что там живут наши братья. Мы многих знаем, поскольку они часто бывают на Афоне. У нас с Украинской Церковью, которую возглавляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий, всегда были и до сих пор сохраняются теплые братские отношения. И для нас очень печально, что в Украине существует вот такой разрыв между православными. Мы молимся каждый день о соединении всех, и это наша обязанность. Монашество вне политики, это надо понимать. Ведь если монахи будут участвовать в политических разборках, кто же будет молиться за мир? Так давайте делать каждый свою работу: монахи – молиться, а политики – управлять», - сказал иеродиакон Философ.

По материалам российского информагентства.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".