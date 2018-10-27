Евфимий Новый – афонский святой, основавший монастырь, в котором приняли монашество его мама и жена

Православные 27 октября отмечают день памяти афонского святого – преподобного Евфимия Нового, Солунского.

Преподобного Евфимия в миру звали Никита. Он родился в Галатии (современная Турция). Родителей его звали Епифаний и Анна, они были христианами. Мальчик с детства был кротким, честным и послушным.

Его отец умер, когда святому исполнилось 7 лет. После воинской службы Никита, по настоянию матери, женился. У него родилась дочь Анастасия.

Затем Никита тайно оставил дом и поступил в монастырь. 15 лет преподобный жил на горе Олимп, где духовно окормлялся у подвижников. Здесь он принял монашество с именем Евфимий. Святой выбирал для себя самые унизительные послушания и со смирением терпел оскорбления и насмешки.

Позже святой отправился на Святую Гору. По дороге он узнал, что его мать и жена живы и здоровы. Он известил их о том, что стал монахом, и послал им крест, побуждая также уйти в монастырь. Позже мать, сестры и жена ушли в монастырь, а дочь вышла замуж.

На Афоне святой Евфимий принял великую схиму. Первые три года пребывания на Святой Горе он прожил в пещере, исполняя подвиг безмолвия.

Долгое время святой подвизался на столпе, недалеко от Солуни. К нему за советом приходили верующие. Также он исцелял больных.

В 863 году на горе Перистера, недалеко от Солуни, святой основал два монастыря, которыми управлял в течение 14 лет, будучи при этом диаконом. В одном из них и приняли монашество его мать и жена.

Перед смертью преподобный Евфимий удалился на небольшой остров, находящийся возле Афона, и там умер в 889 году.

Мощи святого перенесли в Солунь.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".