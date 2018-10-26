В Изюм прибудет икона Божией Матери «Всецарица» со Святой Горы

Икона Богородицы «Всецарица» («Пантанасса») 3 ноября прибудет в Вознесенский кафедральный собор в Изюм. Встреча образа состоится в 15.00.

Икона пробудет в Изюме до 10 ноября.

Образ Божией Матери «Всецарица» находится на Афоне в монастыре Ватопед. Она была написала в XVII веке. Согласно преданию, «Всецарица» – это благословение старца Иосифа Исихаста своим ученикам. На иконе изображена Богородица, сидящая на царском троне. Она держит на руках Младенца Христа, а Он в руке – свиток. На заднем плане изображены два ангела, осеняющие крыльями Богородицу с Младенцем.

Перед иконой Богородицы «Всецарица» молятся об исцелении от онкологических заболеваний.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".